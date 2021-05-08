Рамос получил очередную травму и не поможет «Реалу» в матче с «Севильей»

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил очередное повреждение, сообщает официальный сайт «королевского» клуба.

По информации источника, по итогам медицинского обследования защитнику диагностирован тендинит в полуперепончатой мышце левого подколенного сухожилия.

Примечательно, что до этого футболист больше месяца не выходил на поле из-за травмы. Он восстановился и смог принять участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).

Таким образом, из-за полученного повреждения Рамос не сможет помочь своей команде в матче против «Севильи», который состоится в рамках 35-го тура чемпионата Испании 9 мая в Мадриде.

Примечательно, что летом 2021 года у Серхио Рамоса заканчивается срок соглашения с мадридской командой. При этом стороны пока не пришли к единому соглашению по поводу его продления, не исключается, что защитник покинет клуб.

Ранее сообщалось, что «Барселона», «Реал» и «Ювентус» получают угрозы от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с созданием Суперлиги.