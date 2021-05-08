Защитник «Химок» высказался о расизме в России

Защитник «Химок» Брайан Идову поделился мнением о проявлении расизма в России.

Он признался, что сталкивался с расизмом в повседневной жизни, к примеру когда ездил в петербургском метро — на него показывали пальцем и смеялись.

«Это точно не главная проблема, как, например, сейчас на Западе. Все эти движения начались там, а не в России. В России это не самая основная проблема. Просто в России дураков же тоже много. Оценивают человека сразу по каким-то внешним данным и по национальности», — заявил футболист в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 28 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковный клуб идет на восьмом месте турнирной таблицы, имея в активе 44 очка. В 29-м туре национального первенства «Химки» сразятся с московским «Спартаком». Встреча состоится 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков провел тренировку с командой перед матчем с московским «Спартаком», передает пресс-служба химчан в Instagram.