«Ньюкасл» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

«Ньюкасл» обыграл «Лестер» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей точными ударами отметились Джозеф Уиллок, Пол Дамметт, а также Каллум Уилсон, который оформил дубль. За «лис» мячи забили Марк Олбрайтон и Келечи Ихеаначо.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ньюкасл» занимает 13 место, набрав 39 очков. В следующем туре «сороки» сыграют против «Манчестер Сити». Встреча состоится 14 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Лестер» располагается на третьем месте, имея в активе 63 балла. В следующем поединке «лисы» встретятся с «Манчестер Юнайтед». Команды выйдут на поле 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче первого круга «Лестер» одержал победу со счетом 2:1.

Ранее сообщалось о том, что клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) оштрафуют за попытку создания Суперлиги.