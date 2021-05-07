Арбитру матча «Ротор» — «Ахмат» предложат пройти тест на полиграфе

Арбитру матча между волгоградским «Ротором» и грозненским «Ахматом» предложат пройти тест на полиграфе, передает «РБ Спорт».

Глава Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Ашот Хачатурянц отметил, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ротора» на 85-й минуте встречи. Арбитр отстранен от матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) до окончания служебной проверки.

Напомним, клуб с берегов Волги победил со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Щеткин. Он отличился на 23-й минуте поединка.

Ранее сообщалось о том, что генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на отстранение от судейства арбитра Станислава Васильева. Он отметил, что если клуб будем молчать, то ошибки так и будут продолжаться, Если они будут продолжаться, то «Ахмат» откажется оплачивать VAR.