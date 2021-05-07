Теннисистка Павлюченкова раскритиковала США за вонь и грязь

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о своем отношении к США.

По ее словам, менталитет американцев не находит у нее отклика.

«Мне не нравится Америка: все наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу. Нью-Йорк, конечно, классный город, но далеко не самый любимый: на Манхэттене постоянно чем-то воняет, грязно, не понимаю, как так может быть. Я боюсь там обувь новую надеть.

Ну серьезно, везде мусор, бомжи», — заявила Павлюченкова в интервью Sports.ru.

Напомним, что 29-летняя россиянка занимает 41-ю строчку в рейтинге WTA, — в ее активе 1690 очков.



Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга турнира «Мастерс» в Мадриде с чилийцем Кристьяном Гарином вступил в конфликт со зрителями.