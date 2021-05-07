Мейвезер назвал блогера Пола ублюдком и пообещал убить его

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер обратился к известному в США блогеру Логану Полу. Их поединок состоится 6 июня.

«Я убью тебя, ублюдок. Не нужно мне говорить о том, что я должен с тобой сделать. Мир знает, что я собираюсь сделать. Я готов драться с двумя братьями в одну ночь», — передает слова непобежденного боксера BoxingScene.

Напомним, что брат Логана Пола Джейк — также известный блогер, не так давно в поединке по правилам бокса нокаутировал известного ММА-бойца Бена Аскрена. В конце 2020 года Пол предлагал Конору Макгрегору $ 50 млн за поединок, но ирландец готовился к бою с Дастином Порье, а затем наступила пандемия коронавируса и всем стало не до этого.

В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой и победил того досрочно.

Ранее сообщалось, что Блогер Пол, победивший экс-чемпиона Bellator, хочет подраться с Макгрегором.