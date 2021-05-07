Наставник сборной России-U18 Лещев войдет в тренерский штаб первой команды

Наставник сборной России-U18 Альберт Лещев войдет в тренерский штаб первой команды страны. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга, готовить основной состав перед чемпионатом мира в Латвии также будут Валерий Брагин, Александр Титов и Константин Шафранов

Напомним, что финальная встреча юниорского первенства мира — 2021, прошедшая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась со счетом 5:3 в пользу канадской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Россия в шестой раз выиграла серебряные медали ЮЧМ.