В ФХР отреагировали на поражение в финале ЮЧМ-2021
Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на поражение в финале юниорского чемпионата мира 2021 года от сборной Канады со счетом 3:5.
»Сборная России уступает в финале юниорского чемпионата мира 2021 года сборной Канады со счетом 3:5. Это была классная игра, вели, уступали, вернулись в игру в третьем, но победить не удалось. Душераздирающе, но парни провели невероятный турнир, спасибо им», — говорится в опубликованном в Twitter тексте.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года.
Ранее сообщалось, что наставник сборной России-U18 Альберт Лещев войдет в тренерский штаб первой команды страны.
�� Сборная России уступает в финале юниорского чемпионата мира 2021 года сборной Канады со счетом 3:5. Это была классная игра, вели, уступали, вернулись в игру в третьем, но победить не удалось. Душераздирающе, но парни провели невероятный турнир, спасибо им. #россиявмоемсердце— Хоккей России (@russiahockey) May 7, 2021