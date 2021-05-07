Левандовски может в предстоящее межсезонье перебраться в АПЛ

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может в предстоящее межсезонье перебраться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, на 32-летнего поляка претендуют финалисты Лиги чемпионов нынешнего сезона — «Челси» и «Манчестер Сити». Баварский клуб намерен выручить за лучшего футболиста 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) не менее €60 млн.

Отмечается, что вариант с покупкой Левандовского также может рассмотреть «Пари Сен-Жермен», если форвард Килиан Мбаппе примет решение покинуть французский чемпионат.

Подопечные Томаса Тухеля занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 61 очко за четыре тура до финиша сезона.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может перейти в «Милан».