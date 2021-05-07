Фетисов нашел позитив в поражении от Канады в финале ЮЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов нашел позитив в поражении сборной России от Канады в финале юниорского чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, подопечные Альберта Лещева были все время нацелены на ворота противника и старались забить.

«Канадцы играли в своем обычном стиле. Во всех возрастах они стараются действовать максимально агрессивно. Мне наши ребята понравились. Они больше времени контролировали шайбу, допускали меньше провалов. Ребята сыграли дисциплинированно — всего одно удаление, которое, к сожалению, стоило нам гола.

Ребята все равно молодцы, поздравляю их! Они мне очень понравились. Я рад, что не спал этой ночью», — сказал Фетисов.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что юниорская сборная сможет выиграть золото чемпионата мира в 2022 году.