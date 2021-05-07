Двое россиян вошли в символическую сборную юниорского чемпионата мира

В США завершился юниорский чемпионат мира 2021 года.

В финале сборная Канады обыграла команду России со счетом 5:3 и впервые с 2013 года стала чемпионом ЮЧМ. Бронзовые медали завоевали юниоры из Швеции.

По итогам турнира лучшим игроком стал российский нападающий Матвей Мичков, который выиграл гонки снайперов и бомбардиров. Награду лучшему вратарю получил Бенджамин Годро из Канады, а лучшим защитником признали финна Алекси Хелмосалми.

В символическую сборную вошли: голкипер — Сергей Иванов (Россия), защитники — Брандт Кларк (Канада), Алекси Хеймосалми (Финляндия), нападающие — Матвей Мичков (Россия), Саму Туомалла (Финляндия) и Коннор Бедард (Канада).