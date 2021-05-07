Россия уступила Канаде в финале юниорского чемпионата мира
Сборная России проиграла сверстникам из Канады в финале юниорского чемпионата мира — 2021.
Встреча, прошедшая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась со счетом 5:3 в пользу канадской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе победителей голами отметились Шейн Райт, оформивший дубль, а также Коннор Бедард (на его счету, плюс ко всему, нереализованный буллит), Бреннан Отман и Логан Стэнковен. За российскую сборную забросили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.
Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года.
Бронзовым призером ЮЧМ-2021 стала национальная команда Швеции, со счетом 8:0 разгромившая Финляндию в матче за третье место.
U18 ЧМ-2021. Финал
Канада U18 — Россия U18 — 5:3
0:1 — Мичков (Лазутин, Полтапов) – 05:13'
1:1 — Бедард (Кулеманс, Стиллман) – 15:59'
1:2 — Бучельников (Мичков, Фигурин) – 18:05'
2:2 — Райт (Целльвегер) – 19:15' (5x4)
3:2 — Отман (Дель Мастро) – 24:42'
4:2 — Стэнковен (Кларк, Райт) – 36:39'
4:3 — Грудинин (Мичков) – 49:37' (5x4)
5:3 — Райт (Бедард) – 59:20' (en)