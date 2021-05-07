Боксер Мейвезер и блогер Пол устроили потасовку на первой встрече перед боем

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер впервые встретился со своим будущим соперником, известным в США блогером Логаном Полом. Их поединок состоится 6 июня.

Будущие соперники провели дуэль взглядов, которая закончилась потасовкой. Логан, вплотную приблизившись к Мейвезеру, сорвал с того бейсболку. Пол и продолжал провоцировать известного боксёра, крича ему «давай же». Мейвезер в конечном итоге сказал, что «убьет соперника». Видео этого эпизода доступно на странице Showtime Boxing в Twitter

Напомним, что брат Логана Пола Джейк — также известный блогер, не так давно в поединке по правилам бокса нокаутировал известного ММА-бойца Бена Аскрена. В конце 2020 года Пол предлагал Конору Макгрегору $ 50 млн за поединок, но ирландец готовился к бою с Дастином Порье, а затем наступила пандемия коронавируса и всем стало не до этого.

Ранее Мейвезер говорил о том, что готов сразиться с обоими братьями по очереди.

26 августа 2017 Мейвезер победил по правилам бокса бойца ММА Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.

Ранее сообщалось, что Блогер Пол, победивший экс-чемпиона Bellator, хочет подраться с Макгрегором.