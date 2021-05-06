Российский форвард Бучневич дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо форварда «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манты, сообщает Департамент безопасности игроков.

Эпизод произошел во втором периоде матча, в котором «Кэпиталз» победили со счетом 4:2. Российский хоккеист получил пятиминутный и матч-штраф.

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» побили рекорд НХЛ по количеству драк в начале матча — за первые пять минут они сошлись в бою на кулаках шесть раз и получили за первый период в сумме 100 минут штрафа. Таким образом «Рейнджерс» отомстили «столичным» за Артемия Панарина, который выбыл до конца сезона после драки в предыдущем матче этих команд с Томом Уилсоном. В том матче от форварда «Вашингтона» пострадал также и Бучневич.

В этой игре Уилсон не смог доиграть до конца.

Ранее сообщалось, что НХЛ может наказать российского форварда Бучневича за удар соперника клюшкой в лицо.