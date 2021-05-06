НХЛ может наказать российского форварда Бучневича за удар соперника клюшкой в лицо

Департамент по безопасности игроков НХЛ проведет слушание в отношении форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича за удар высокоподнятой клюшкой в отношении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манты. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Эпизод произошел во втором периоде матча, в котором «Кэпиталз» победили со счетом 4:2. Российский хоккеист получил пятиминутный и матч-штраф.

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» побили рекорд НХЛ по количеству драк в начале матча — за первые пять минут они сошлись в бою на кулаках шесть раз и получили за первый период в сумме 100 минут штрафа. Таким образом «Рейнджерс» отомстили «столичным» за Артемия Панарина, который выбыл до конца сезона после драки в предыдущем матче этих команд с Томом Уилсоном. В том матче от форварда «Вашингтона» пострадал также и Бучневич.

В этой игре Уилсон не смог доиграть до конца.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили массовую драку.