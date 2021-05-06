«Шахтер» забил «Минаю» четыре гола в скандальном матче УПЛ

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» разгромил «Минай». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Матч начался с получасовым опозданием из-за нежелания игроков «Миная» выходить на поле. Причиной протеста «Миная» стали аномально подскочившие котировки ставок на матч у букмекеров. Крупное количество ставок было сделано на то, что в матче будет более трех забитых голов. Ставки сыграли, так что теперь этот матч станет предметом тщательного разбирательство для правоохранительных органов.

«Минай» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками и еще имеет шансы сохранить прописку в Лиге. «Шахтер» гонку за чемпионство уже проиграл, а этой победой обеспечил себе второе место.

УПЛ. 25-й тур

«Минай» — «Шахтер» — 0:4 (0:1)

Голы: 0:1— Степаненко – 29, 0:2 — Соломон – 53, 0:3 — Майкон – 70, 0:4 — Степаненко – 81.

в интервью «Газете.Ru»

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.