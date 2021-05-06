Игроки украинского клуба, отказавшиеся играть с «Шахтером», все-таки вышли на поле

Игроки ужгородского «Миная», отказавшиеся выходить на матч 25-го тура УПЛ против «Шахтера», поменяли свое решение и вышли на поле спустя полчаса от времени официального старта встречи.

В трансляции игры, которая идет на украинском канале «Футбол 1» сообщили, что причиной задержки матча стали не странные котировки букмекеров на встречу, а нежелание игроков «Миная» выходить на поле якобы из-за задержек по зарплате.

Ранее говорилось, что причиной протеста «Миная» стали аномально подскочившие котировки ставок на матч у букмекеров. За день на победу «Миная» коэффициенты в букмекерских конторах выросли с 27 до 44. Также крупное количество ставок было совершено на то, что в матче будет более трех забитых голов. Некоторые букмекеры и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок.

«Минай» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками и еще имеет шансы сохранить прописку в Лиге. У «Шахтера» второе место с 48 очками, гонку за чемпионство донецкий клуб уже проиграл, но второе место себе пока не обеспечил.

Известный украинский спортивный журналист Артем Франков в своем телеграм-канале написал о ситуации следующее:

«Похоже, основная версия: невыход на игру — единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги кого-то из окружения «Миная». А вот выйти — опасно, потому что «Шахтер» кинет разобранному сопернику пятерик, ставки зайдут, и тогда начнется мощный шухер с участием МВД. Полагаю, букмекеры в таких раскладах не молчат».

Ранее сообщалось, что украинский клуб отказался выходить на матч с «Шахтером» из-за резко выросших ставок.