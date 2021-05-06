Стали известны составы «Ромы» и «МЮ» на полуфинал Лиги Европы

В 22:00 начнется ответная полуфинальная встреча Лиги Европы «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Первый матч завершился победой английской команды со счетом 6:2.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд:

«Рома»: Миранте, Бруно Перес, Рожер Ибаньес, Смоллинг, Карсдорп, Кристанте, Манчини, Педро, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Магуайр, Бейи, Ван-Биссака, Фред, ван де Бек, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Кавани.

В другой полуфинальном паре сойдутся английский «Арсенал» и испанский «Вильярреал», так что в финале Лиги Европы могут сойтись два клуба из Англии. Такое уже было два года назад, когда в решающем матче играли «Арсенал» и «Челси».

Интересно, что два года назад оба финала еврокубков были английскими. Ситуация может повториться и в этом году. поскольку в финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Ранее сообщалось, что игрок «МЮ» прокомментировал отмену матча с «Ливерпулем» из-за протестов фанатов.