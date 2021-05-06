Экс-тренер «Ростова» Гамула рассказал об отношениях с сотрудницей клуба, которая младше его на 20 лет

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула признался, что недавно его бросила девушка, которая младше его на 20 лет и работает в «Ростове». 61-летний тренер не стал называть ее имя и фамилию.

«Когда я ушел из «Ростова», меня бросила моя девушка. Она младше меня на 20 лет, мы вместе работали в клубе. Она и сейчас там работает. Мы с ней общались 10 лет. Написала мне, что наши отношения неперспективны, зашли в тупик. После этого я чуть-чуть присел на стаканчик. Я пью один раз в год, но это на дня три-четыре… В этот раз получилось чуть-чуть больше, потому что как раз все свалилось на меня. В начале отношений, когда мне было 50, она забеременела. Решили, что рожать не надо. Я потом очень сильно жалел», — рассказал Гамула на ютуб-канале «Футбольный Хейт».

Игорь Гамула известен по работе в новороссийском «Черноморце», рижской «Даугаве» и «Ростове», в котором он проработал на разных позициях почти десять лет.

В октябре 2014 года отвечая на вопрос журналиста о возможном появлении в команде Бенуа Ангбвы, Гамула заявил, что в его команде уже есть шесть черных. Ряд британских изданий растиражировали высказывания тренера, в том числе его шутку о вирусе Эбола, после чего тренеру пришлось извиняться, а РФС дисквалифицировал тогдашнего главного тренера «Ростова» на пять матчей.

Ранее сообщалось, что тренер «Ростова» Гамула обвинил политику в решении Ракицкого закончить карьеру в сборной Украины.