Хоккейный эксперт Бадюков не видит фаворита в финале ЮЧМ между Россией и Канадой

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился ожиданиями от финального матча юниорского чемпионата мира между Россией и Канадой, передает «Чемпионат.com».

«Шансы в финале — 50 на 50. Канадцы очень хорошо провели плей-офф, особенно против Швеции. Соотношение сил России и Канады в атакующем плане очень хорошее», — сказал Бадюков.

В матче 1/2 финала подопечные Альберта Лещева обыграли Финляндию со счетом 6:5

На четвертой минуте первого периода отличился Даниил Лазутин (1:0). Спустя минуту финны ответили голом Саму Салминена (1:1). Еще через две минуты в большинстве забил Матвей Мичков (2:1), и почти сразу ему ответил Вернер Миеттинен (2:2).

Второй период остался за сборной России — Никита Чибриков оформил дубль и вывел команду вперед (4:2).

В заключительной трети матча отечественная команда довела преимущество в счете до 6:3 благодаря дублю Ивана Мирошниченко, однако сборная Финляндии сократила отставание до минимума (6:5) усилиями Саму Салминена и Йоакима Кемелля, который оформил дубль.

Встреча начнется 7 мая в 4.00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев оценил шансы сборной России на победу в финале ЮЧМ.