Шлеменко поддержал бойцов, выступающих против Моргенштерна

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко поддержал своих коллег, выступающих против рэпера Моргенштерна, передает Sport24.

«Хочу сказать, что мы, как сильные, выбирать слова не должны. Мы должны диктовать условия. Когда к нам лезут слабые, которые пытаются развратить наших детей, мы не должны молчать, как олени», — сказал Шлеменко.

Напомним, управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве завело административное дело на рэпера 17 апреля после обращения в полицию бывшего депутата Госдумы, бронзового призера Олимпийских игр 2004 года в Афинах Дмитрия Носова. Моргенштерну грозит штраф до миллиона рублей по ч.1 статьи 6.13 КоАП за клипы «Розовое вино-2» и Family.

Прежде Шлеменко неоднократно негативно высказывался в адрес творчества исполнителя.

Ранее Шлеменко высказался о деле против Моргенштерна.