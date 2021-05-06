Наставник юниорской сборной России поделился эмоциями от выхода в финал ЮЧМ

Наставник юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев поделился эмоциями от выхода в финал чемпионата мира, передает «Чемпионат.com».

«Эмоции положительные, вышли в финал, при таком счtте надо удерживать, концентрироваться. Немножко концовочка смазанная, но ребята выдержали, молодчики», — сказал Лещев.

Напомним, в 1/2 финала Россия обыграла сверстников из Финляндии.

На четвертой минуте первого периода отличился Даниил Лазутин (1:0). Спустя минуту финны ответили голом Саму Салминена (1:1). Еще через две минуты в большинстве забил Матвей Мичков (2:1), и почти сразу ему ответил Вернер Миеттинен (2:2).

Второй период остался за сборной России — Никита Чибриков оформил дубль и вывел команду вперед (4:2).

В заключительной трети матча отечественная команда довела преимущество в счете до 6:3 благодаря дублю Ивана Мирошниченко, однако сборная Финляндии сократила отставание до минимума (6:5) усилиями Саму Салминена и Йоакима Кемелля, который оформил дубль.

В финале россияне сыграют с Канадой.

Ранее Россия обыграла Финляндию в полуфинале ЮЧМ.