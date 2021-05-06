Матч между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» начался с массовой драки

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» встречался с «Вашингтоном».

Интересно, что уже на первой секунде встречи произошла массовая драка. За «Рейнджерс» в потасовке приняли участие Филлип Ди Джузеппе, Кевин Руни, Колин Блэквелл.

В составе «столичных» подрались Карл Хагелин, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй.

«Вашингтон» победил со счетом 4:2.

Напомним, 4 мая игрок «Вашингтона» Том Уилсон подрался с игроками «Нью-Йорка».

Изначально Уилсон ударил Павла Бучневича, который упал возле ворот, а затем повалил на лед Артемия Панарина и нанес ему несколько ударов в голову, которая не была защищена шлемом.

Панарин по итогу драки матч продолжить не смог. С большой долей вероятности он пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Всего он провел на льду 10 минут и 40 секунд, отличившись за это время двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 58 очков в сезоне — 17 голов + 41 ассист.

Ранее форвард «Вашингтона» Том Уилсон был оштрафован на $ 5 тысяч за драку с Бучневичем и Панариным.