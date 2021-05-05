УЕФА не будет наказывать судью Куйперса, которого игроки «ПСЖ» обвинили в оскорблениях

УЕФА решил не возбуждать дисциплинарное дело в отношении арбитра Бьорна Куйперса, который обслуживал ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L'Equipe.

После игры полузащитник парижан Андер Эррера рассказал о конфликте судьи матча голландца Бьорна Куйперса со своим партнером по команде Леандро Паредесом и заявил, что арбитр послал футболиста в грубой форме..

Позже другой футболист «ПСЖ» Марко Вератти пожаловался, что Куйперс сказал ему следующее: «Да пошел ты».

По информации французского издания, УЕФА не планирует наказывать Куйперса или проводить дальнейшее расследование по этому делу. Комментировать ситуацию в УЕФА также не стали.

«Манчестер Сити» победил в обоих полуфинальных матчах и впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Ранее футболист «ПСЖ» Андер Эррера заявил, что судья Куйперс послал Паредеса к черту во время матча.