В «Крыльях Советов» пока не знают, почему клуб не получил лицензию для участия в РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал новость о том, что самарский клуб не получил лицензию, дающую право на выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это не касается стадиона. Процедура лицензирования проходит по всем критериям: инфраструктурным, кадровым, финансовым, спортивным. Надо получить официальную резолюцию, выяснить, что не так, а потом давать комментарии. Уверен, что мы исправим ситуацию. Лицензирование в два этапа происходит: первый прошел, второй — процедура апелляции. До 12 мая время есть. Поймем, что у нас не так, что надо исправлять, будем это исправлять», — сказал Калакуцкий «Спорт-Экспрессу».

Помимо самарского клуба, лицензии РПЛ не получили «Оренбург», московское «Торпедо» и «Алания». В текущей турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» идут первыми (и уже обеспечили себе победу в турнире), «Оренбург» занимает второе место, а «Алания» идет на четвертой позиции.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ.