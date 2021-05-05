Руководство «Крыльев» объяснило ситуацию с контрактом лучшего бомбардира ФНЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал ситуацию с контрактом лучшего бомбардира ФНЛ Ивана Сергеева, который установил рекорд Лиги, забив за сезон 39 голов.

«Что касается предложенного контракта Сергееву и его недовольства, мы же исходим из своих возможностей. Мы предложили условия, которые могли максимально предложить, это первое. Во-вторых, комментарии в газетах — точно не та площадка, на которой нужно выстраивать по этому диалог. Будем ждать их предложений. Если есть какое-то недовольство по контракту, то надо его высказать, а не интервью давать», — сказал Калакуцкий в интервью «Спорт-Экспрессу».

Контракт форварда с клубом действует еще год и Сергеев уже высказался на тему того, что хотел бы остаться в «Крыльях».

В турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» за два тура до финиша сезона досрочно заняли первое место, имея в своем активе 95 очков после 40 матчей.

Сергеев оформил дубль в перенесенном матче 35-го тура первенства ФНЛ против второй команды московского «Спартака» и довел тем самым общее число голов в нынешнем розыгрыше до 39. Предыдущее достижение в 2004 году установил Андрей Федьков, сумевший забить в составе грозненского «Терека» 38 мячей.

Ранее сообщалось, что форвард «Крыльев Советов» Сергеев установил бомбардирский рекорд Олимп-ФНЛ.