Форвард «Крыльев Советов» Сергеев установил бомбардирский рекорд Олимп-ФНЛ

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев установил бомбардирский рекорд Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ).

Нападающий оформил дубль в перенесенном матче 35-го тура первенства страны против второй команды московского «Спартака» и довел тем самым общее число голов в нынешнем розыгрыше до 39.

Предыдущее достижение в 2004 году установил Андрей Федьков, сумевший забить в составе грозненского «Терека» 38 мячей.

В оставшихся матчах Олимп-ФНЛ «Крылья» сыграют против калининградской «Балтики» и «Краснодара-2».

12 мая самарский коллектив сыграет в финале Кубка России с московским «Локомотивом».

Напомним, что подопечные Игоря Осинькина досрочно обеспечили себе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на будущий сезон.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов пообщался с защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко после полуфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».