Теннисист Карацев обыграл Шварцмана на турнире «Мастерс» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча продлилась 1 час 49 минут и завершилась победой 27-й ракетки мира в трех сетах: 2:6, 6:4, 6:1.

Карацев по ходу поединка совершил шесть двойных ошибок, сделал семь подач навылет и выиграл 62% мячей с первой подачи.

За выход в четвертьфинал престижного турнира осетин поспорит с 23-летним представителем Казахстана Александром Бубликом, занимающим 44-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В прошлом месяцев Карацев, занимающий 27-ю строчку в мировом рейтинге, пробился в финал турнира в Белграде, где впоследствии проиграл итальянцу Маттео Берреттини, при этом в полуфинале россиянин сумел остановить первую ракетку мира Новака Джоковича. После поражения в финале Карацев снялся с турнира в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира через две недели.