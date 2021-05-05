Стали известны детали контракта возможного тренера «Спартака» Витории

Стали известны детали контракта возможного главного тренера «Спартака» Руй Витории.

Как сообщает O Jogo, португальский специалист будет зарабатывать в России €4,5 млн в год. Планируется заключить трехлетний трудовой договор по схеме «2+1».

В «Спартаке» будет работать большая часть штаба, с которым специалист работал до этого.

Напомним, что Витория имел опыт работы с лиссабонской «Бенфикой». В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2017/18 его команда потерпела шесть поражений в шести матчах, играя в одной группе с московским ЦСКА, «Базелем» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рискует пропустить матч с «Химками» из-за травмы колена.