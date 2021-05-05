«ПСЖ» не нанес ни одного удара в створ ворот «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов-2020/21, обыграв «ПСЖ» в обоих полуфинальных матчах турнира.

Ответный матч прошел в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей дубль на свой счет оформил Рияд Марез, поразивший ворота Кейлора Наваса в каждом из таймов.

Отметим, что французская команда за все 90 минут игры не смогла нанести ни одного удара в створ ворот «горожан». Всего в сторону ворот парижане нанесли 14 ударов: девять из них оказались заблокированными, еще пять вышли неточными.

На счету команды под руководством Хосепа Гвардиолы 12 ударов, пять из которых пришли до створа ворот Кейлора Наваса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов.