«Ман Сити» покорил два достижения английских клубов в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов-2020/21, обыграв «ПСЖ» в обоих полуфинальных матчах турнира.

Ответный матч прошел в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей дубль на свой счет оформил Рияд Марез, поразивший ворота Кейлора Наваса в каждом из таймов.

По данным Opta, эта победа стала для «горожан» 11-й на протяжении текущего розыгрыша турнира, а также седьмой подряд.

Оба этих показателя являются рекордными для английских команд, когда-либо выступавших в Лиге чемпионов.

Единственный раз манкунианцы не смогли выиграть в нынешнем сезоне ЛЧ в гостевом матче пятого тура группового этапа против «Порту».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов.