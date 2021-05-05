Дортмундская «Боруссия» заинтересована в покупке Азмуна

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в покупке нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом в своем Twitter сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, немецкий клуб запросил информацию у руководства сине-бело-голубых по поводу иранского форварда.



В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 26-летний Азмун провел 23 матча, в которых забил 19 мячей и отдал две результативные передачи.



«Зенит» и «Боруссия» попали в одну группу Лиги чемпионов текущего сезона. Обе встречи остались за желто-черными: в Дортмунде российский клуб уступил со счетом 0:2, а в Санкт-Петербурге потерпел поражение со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, чтоиспанская Примера начала расследование в отношении футболистов «Барселоны», которые присутствовали на обеде в доме Лионеля Месси.