РПЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с «Оренбургом»

На рабочем совещании руководителей клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) обсуждался в том числе вопрос лицензирования клубов ФНЛ, вышедший в РПЛ на сезон-2021/2022 по спортивному принципу. В частности рассматривалось письмо «Оренбурга» на имя президента лиги, в котором изложена просьба разрешить клубу участвовать в РПЛ несмотря на несоответствие стадиона «Газовик» критериям.

«Оренбург» обратился к Лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в РПЛ сезона-2021/2022, несмотря на несоответствие стадиона «Газовик» лицензионным критериям РПЛ. Российская Премьер-Лига и клубы заявляют, что приветствуют спортивный принцип, однако решение о лицензировании должно быть принято на основании действующих норм регламента. «Оренбург» — субъект ФНЛ, и решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.

Заседание комиссии РФС по лицензированию клубов состоится 5 мая.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин направил письмо на имя главы РПЛ Сергея Прядкина предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просил в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».

Ранее сообщалось, что Клубы РПЛ проголосовали против включения «Оренбурга» в лигу.