Клубы РПЛ проголосовали против включения «Оренбурга» в лигу
Клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) провели голосование на предмет потенциального включения «Оренбурга» в состав лиги.
Как сообщает в интервью «Газете.Ru», 13 клубов из 16 выступили против включения оренбуржцев в РПЛ в обход регламента. Среди них оказался и «Зенит», несмотря на то, что оба клуба принадлежат «Газпрому». «Сочи» и «Химки» — воздержались. За включение «Оренбурга» проголосовал лишь «Урал».
Ранее президент клуба Василий Еремякин направил письмо на имя главы РПЛ Сергея Прядкина предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просил в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».
Такая ситуация была возможна в том случае, если вопрос будет вынесен на заседание исполкома и в порядке голосования клуб получит право исключения. Подобное уже случалось с «Тамбовом» и с самим «Оренбургом».
Голосование сложилось не в пользу «Оренбурга».
Ранее сообщалось, что «Оренбург» просит в порядке исключения разрешить клубу играть в РПЛ.