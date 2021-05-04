Семья Глейзеров не собирается продавать «Манчестер Юнайтед» из-за протестов фанатов

Владельцы «Манчестер Юнайтед», американская семья Глейзеров, против которых активно протестуют в последние дни фанаты, не намерены продавать клуб.

По информации The Guardian, Глейзеры намерены повысить стоимость клуба, чтобы отпугнуть всех потенциальных покупателей. Сейчас ценник «Манчестер Юнайтед» составляет примерно € 2,5 млрд, а новая стоимость манкунианского клуба составит € 8,3 млрд.

В минувшие выходные, перед матчем с «Ливерпулем», болельщики манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Сначала фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере. Затем болельщики устроили акцию около стадиона, и, наконец, часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляли по полю, запускали файеры и поджигали дымовые шашки.

В результате, матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» был отменен.

Ранее экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» высказался о протестах фанатов.