Названы три лучших игрока 34-го тура АПЛ

Определены три лучших футболиста 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Лучшим стал футболист «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл, оформивший хет-трик в матче с «Шеффил Юнайтед».

На 36-й минуте Бэйл вышел один на один и перебросил вратаря соперников Аарона Ремсдейла. На 61-й Бэйл ворвался в штрафную после паса Сон Хын Мина и здорово пробил под перекладину. На 69-й минуте Бэйл оформил хет-трик.

После этой победы «Тоттенхэм» занимает шестое место и ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Кай Хаверц забил оба гола «Челси» в игре с «Фулхэмом». Футболист отличился на 10-й и 49-й минутах, принеся своей команде важные три очка. Лондонский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ и борется с «Лестером» за попадание в тройку.

Майкл Антонио из «Вест Хэма» сделал дубль в гостевой игре против «Бёрнли», который «молотобойцы» с трудом выиграли 2:1. Лондонцы проигрывали в счете, но дубль Антонио позволил команде победить и подняться на пятое место в таблице и продолжать борьбу за Лигу чемпионов. В этом турнире клуб не играл никогда, а пятое место в АПЛ в последний раз занимал в 1999 году.

Отметим, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» не состоялся из-за протестов болельщиков манкунианцев.

Ранее сообщалось, что руководство АПЛ выступило с заявлением по поводу матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».