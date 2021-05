Руководство АПЛ выступило с заявлением по поводу матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Руководство английской Премьер-лиги выступило с заявлением по поводу переноса матча 34-го тура «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Безопасность всех, как на стадионе «Олд Траффорд», так и за его пределами, по-прежнему имеет первостепенное значение. Мы понимаем и уважаем силу чувств болельщиков, но осуждаем все акты насилия, преступный ущерб и посягательства, особенно с учетом связанных с ними нарушений карантина. Есть более цивилизованные способы выражать свое мнение», — приводит заявление АПЛ Sky Sports.

Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.

Перед матчем с «Ливерпулем» болельщики манкунианцев продолжили акцию протеста против руководства клуба. Сначала фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере. Затем болельщики устроили акцию около стадиона, и, наконец, часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляли по полю, запускали файеры и поджигали дымовые шашки.

Болельщики протестуют против владельцев клуба семьи Глейзеров и требуют от них продать клуб.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен был начаться в 18:30 по московскому времени. Манкунианцы на четыре очка опережают идущий третий «Лестер» и имеют игру в запасе. В случае победы в этом матче «Ливерпуля», «Манчестер Сити» станет недосягаем для конкурентов и досрочно станет чемпионом Англии уже сегодня.

Ранее сообщалось, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесен из-за беспорядков.

Fans finally coming out of Old Trafford after sneaking in for the past hour. No arrests to be seen at the #GlazersOut protest. pic.twitter.com/rlAG1rAhzJ