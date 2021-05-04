Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одолеть «Вегас»

«Миннесота Уайлд» переиграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу «Уайлд».

Российский нападающий победившей команды Кирилл Капризов сумел отличиться в поединке и набрать два очка — на его счету голевая передача на Ника Бонино, а также заброшенная шайба. Капризов поразил ворота соперников при помощи паса от Кевина Фиалы.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» обыграла «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились с результатом 3:3. В Овертайме сильнее оказалась «Миннесота», победную шайбу забросил Кевин Фиала.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» — 6:5

1:0 — Эрикссон Эк (Сперджен), 3:36;

1:1 — Теодор (Стоун, Макнэбб), 4:29;

1:2 — Мартинес (Смит, Карлссон), 6:05;

2:2 — Бонино (Дамба, Бродин), 7:48;

2:3 — Так (Кребс, Руа), 12:20;

2:4 — Стоун (Стивенсон), 26:48;

3:4 — Бонино (Сперджен, Капризов), 28:44;

3:5 — Маршессо (Мартинес, Карлссон), 36:04;

4:5 — Фиала (Бонино, Раск), 50:49;

5:5 — Капризов (Фиала), 58:28;

6:5 — Бродин (Фолиньо, Гринуэй), 58:54.