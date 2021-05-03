Тренер «Спартака» Тедеско прыгнул на стюарда во время матча с «Арсеналом»

Тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прыгнул на стюарда, празднуя забитый мяч в ворота тульского «Арсенала» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Видео эпизода пресс-служба красно-белых выложила в Twitter.

«Эмоции Доменико Тедеско после победного гола Джорди. Даже стюарду досталось», — гласит подпись к ролику.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 53 очка. В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Арсенал» располагается на 13 месте, имея в активе 23 балла. В следующем матче туляки сыграют против казанского «Рубина». Команды выйдут на поле 8 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о своих шансах остаться в клубе.