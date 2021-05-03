Менеджер Яна рассказал о недоверии к словам Стерлинга

Саят Абдрахманов, менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, заявил о том, что он не доверяет словам Алджэмейна Стерлинга по поводу его возвращения в бои, передает ТАСС.

«Пока неизвестно даже ему, когда он сможет вернуться, его словам доверия нет. Раньше он говорил — октябрь. Сейчас еще рано о чем-то говорить», — сказал Абдрахманов.

Напомним, соперники встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259.

Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.

Стоит отметить, что Стерлинг утверждал, что сможет вернуться в апреле, но в октагон он так и не вышел.

Ранее Денис Лаврентьев, секундант бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, опроверг информацию о совете бить коленом в голову Алджамейну Стерлингу по ходу четвертого раунда титульного поединка на турнире в Лас-Вегасе.