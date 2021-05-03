Вратарь «Спартака» Селихов расплакался после матча с «Арсеналом»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов расплакался после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».

Напомним, голкипер красно-белых впервые за два года вышел на поле. Основной страж ворот Александр Максименко пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

Красно-белые обыграли «оружейников» со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Защитник красно-белых Илья Кутепов забил мяч в собственные ворота. Интересно, что он был заменен в начале второго тайма из-за травмы.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 53 очка. В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Арсенал» располагается на 13 месте, имея в активе 23 балла. В следующем матче туляки сыграют против казанского «Рубина». Команды выйдут на поле 8 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» ведет переговоры с зарубежным тренером.