«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей точными ударами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Защитник красно-белых Илья Кутепов забил мяч в собственные ворота. Интересно, что он был заменен в начале второго тайма из-за травмы.
В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 53 очка. В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
«Арсенал» располагается на 13 месте, имея в активе 23 балла. В следующем матче туляки сыграют против казанского «Рубина». Команды выйдут на поле 8 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее фанаты «Спартака» и «Арсенала» устроили потасовку на стадионе.