Тренер «Авангарда» высказался об отъезде Чинахова в НХЛ

Тренер омского «Авангарда» Боб Хартли высказался об уходе форварда клуба Егора Чинахова в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», передает Sport24.

«Я сказал Чинахову полтора месяца назад, что хочу сделать из него более готового и универсального игрока перед тем, как он уедет в НХЛ. В НХЛ имеет значение только результат», — сказал Хартли.

Чинахов в составе «Авангарда» в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал обладателем Кубка Гагарина. На счету форварда 17 (10+7) набранных очков в 32 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф нападающий набрал 7 (5+2) баллов за 21 игру.

«Блю Джекетс» выбрали Чинахова на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под общим 21-м номером.

Ранее генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков высказался об уходе Егора Чинахова в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».