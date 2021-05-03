Шлеменко — о Моргенштерне: из нас пытаются сделать чертей

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко вновь подверг критике рэп-исполнителя Моргенштерна.

В марте 36-летний спортсмен поддержал призыв бывшего дзюдоиста Дмитрий Носова разобраться с деятельностью музыканта, указывая на то, что его песни содержат непотребные призывы. Впоследствии вместе с Шлеменко против Моргенштерна высказались другие представители российского спорта, включая Хабиба Нурмагомедова.

«Ты им даешь альтернативу выбора, которую им вообще не предоставляют. Мы слушаем, скачем, сосала-пересосала, мы красавцы. Вы что, дебилы, что ли? Вы кем будете по жизни? Из нас пытаются сделать чертей, реальных чертей. Из наших детей пытаются сделать чертей, неуважаемых», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Sport24.

Ранее Шлеменко положительно высказался о возбуждении дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.