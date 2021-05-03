Бывший наставник «Рубина» уволен с поста главного тренера «Валенсии»

«Валенсия» объявила об отставке Хави Грасии с должности главного тренера команды.

В заявлении на официальном сайте «летучих мышей» сказано, что после освобождения 51-летнего Грасии от занимаемого поста его место временно будет занимать Сальвадор Гонсалес Марко.

Грасия работал в «Валенсии» с лета 2020 года, подписав с клубом двухлетний контракт. За четыре тура до завершения сезона в чемпионате Испании «оранжевые» занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 набранных очков при 14 поражениях, 12 ничьих и всего восьми победах. Команда уже лишилась шансов на попадание в еврокубки в следующем сезоне.

Накануне увольнения Грасии «Валенсия» уступила «Барселоне» в домашнем матче со счетом 2:3.

До перехода в «Валенсию» Грасия работал в ряде испанских команд, а широкую известность в России приобрел, когда возглавлял казанский «Рубин» с 2016 по 2017 год. После этого специалист отработал сезон в английском «Уотфорде» и, соответственно, вернулся в Испанию, приняв предложение «Валенсии».