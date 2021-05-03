Экс-сотрудник «Фиорентины» получил год тюрьмы за причастность к смерти Астори

Бывший спортивный консультант итальянской «Фиорентины» Джорджио Галанти, проходивший обвиняемым по делу о смерти футболиста Давиде Астори, приговорен к одному году тюрьмы. При этом прокурор Антонио Настаси требовал у суда наказание для Галанти в виде полутора лет заключения.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, профессор Галанти был человеком, подписавшим признанные позднее сфальсифицированными документы, согласно которым скончавшийся игрок мог заниматься профессиональным спортом. Галанти не провел необходимые медицинские тестирования, а сертификат о состоянии здоровья спортсмена, попавший в отчет о смерти Астори, был в уже исправленном виде. В ходе расследования это удалось установить экспертам.

Защитник сборной Италии и «Фиорентины» Давиде Астори скончался в своем гостиничном номере в Удине 4 марта 2018 года в возрасте 31 года. Накануне матча чемпионата Италии с «Удинезе» у капитана «фиалок» остановилось сердце во сне. По итогам вскрытия стало известно, что футболист страдал брадиаритмией.