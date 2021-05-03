Василевский рассказал, как чуть не подрался с Хабибом Нурмагомедовым на улице

Российский боец Вячеслав Василевский (32-8) рассказал историю о спарринге с бывший чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым (29-0), которая едва не закончилась дракой.

По словам Василевского, недопонимание произошло из-за того, что Нурмагомедов посчитал жесткие действия соперника на тренировке умышленным. Тем не менее конфликта в итоге удалось избежать, после чего оба бойца разошлись миром и продолжили совместные занятия.

«У нас был спарринг, и в какой-то момент я наносил ему удары, ему это не нравилось. Хабиб вообще никогда не любил проигрывать, хотел сделать проход, но у него почему-то не получалось, и потом он сказал – пошли на улицу. Ему показалось, что я бью его специально. То есть видя, что у него что-то не получается, я наношу ему сильные удары. Хотя я это делал не специально. И он начал вытаскивать меня на улицу. Там тоже куча народу была, нас начали разнимать, потом приехал менеджер, мы сели, пообщались, пожали руки. После этого мы еще несколько месяцев жили в Нью-Джерси и тренировались вместе», — произнес Василевский в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Стандартная конфликтная ситуация, когда спарринг мог просто перейти из зала на улицу», – рассказал Василевский.