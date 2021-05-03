Фигуристка Берестовская вернулась в ЦСКА после просмотра у Тутберидзе и Плющенко

13-летняя фигуристка Елизавета Берестовская, владеющая четверным тулупом и ставшая пятой на юниорском первенстве России, вернулась в ЦСКА и продолжит заниматься в группе Сергея Давыдова.

«Мы сообщаем, что Берестовская возобновила тренировки в родном клубе ЦСКА, в команде Сергея Давыдова. Мы продолжим подготовку к новому сезону вместе», — сказано в сообщении группы Давыдова в Instagram.

В марте официально сообщалось, что Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе в «Хрустальный», однако в мае она была замечена на тренировках в академии «Ангелы Плющенко». Впоследствии перехода ни в одну из этих школ так и не состоялось. О причинах возвращения одиночницы к Давыдову дополнительной информации на данный момент нет.

Ранее Яна Рудковская прокомментировала изменения в академии Плющенко. Она подтвердила, что в группу пришло много новых спортсменов из разных школ, однако от подробных комментариев по этому поводу отказалась.