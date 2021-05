Месси забил 50-й мяч со штрафного за «Барселону»

«Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» (3:2) в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Нападающий каталонцев Лионель Месси записал на свой счет дубль, а также незабитый пенальти.

Один из своих мячей 33-летний аргентинец забил прямым ударом со штрафного. Этот гол, как утверждает статистическое издание Opta Sports, стал для Месси 50-м за карьеру в составе сине-гранатовых, забитым подобным образом. Кроме того, таким способом форвард впервые сумел отличиться в ворота «Валенсии».

В нынешнем сезоне Месси отметился 36 голами и 14 результативными передачами, проведя 44 матча во всех турнирах. Он возглавляет бомбардирскую гонку Ла Лиги с 28 забитыми мячами и обгоняет своего ближайшего преследователя на семь голов.

Ранее сообщалось, что Месси решил остаться в «Барселоне» по окончании сезона. Ожидается, что новый контракт аргентинца с клубом может быть рассчитан на два сезона, а зарплата игрока будет понижена. При этом финансовые убытки футболиста клуб планирует компенсировать иначе.

50 - Lionel Messi has scored his 50th direct free kick goal in all competitions for @FCBarcelona, the first one vs Valencia. Specialist#valenciabarca #LionelMessi pic.twitter.com/QqVKEgkI0I