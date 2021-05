Один россиянин попал в рейтинг лучших бойцов мира по версии ESPN

ESPN опубликовал свою версию рейтинга лучших действующий бойцов мира. Просмотр рейтинга доступен в Twitter.

Первую строчку занял чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории Камару Усман (19-1). На втором месте расположился лучший боец UFC, согласно рейтингам организации, бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1, БН:1). Замыкает тройку лидеров обладатель титул в среднем весе Исраэль Адесанья (20-1).

Далее в списке идут имена Фрэнсиса Нганну, Александра Волкановски, Яна Блаховича, Дейвесона Фигередо, Дастина Порье, Макса Холлоуйэя, а также Роберта Уиттакера и Петра Яна, делящих между собой десятое место. Ян, будучи бывшим чемпионом UFC в легчайшем дивизионе, является единственным представителем России в рейтинге.

Ранее Ян потребовал лишить «посмешище» Стерлинга титула чемпиона UFC. Это связано с тем, что Стерлинг отклонил одно предложение провести реванш с российским бойцом, а также отметил, что будущая операция может надолго вывести его из строя.

Nigeria's UFC middleweight and welterweight Champions make top 3 ESPN Pound for Pound UFC Fighters in the World. Kamaru Usman tops the list. pic.twitter.com/Mh3Gizuc1t